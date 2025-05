Tensione a Monaco di Baviera. Mentre manca sempre meno alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, in programma oggi sabato 31 maggio, nel pomeriggio sono avvenuti episodi di violenza tra alcuni gruppi di tifosi nella metro della città che ospita l'ultimo atto della massima competizione continentale. Secondo diversi video che circolano su X infatti, ultras nerazzurri si sarebbero scontrati con altri del Psg tra i vagoni delle stazioni metro.

Inter and PSG fans clashed in the Munich metro this afternoon, ahead of tonight’s UCL final. pic.twitter.com/x8VDNwHZyC