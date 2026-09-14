I campioni d'Italia a segno con le reti di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito e Bonny
L'Inter parte lenta, va sotto di due reti ma poi travolge 5-3 l'Udinese nel 'monday night' della quarta giornata di Serie A. I nerazzurri restano così in vetta alla Serie A a punteggio pieno a quota 12 insieme alla Roma a pochi giorni dal big match dello stadio Olimpico in programma sabato prossimo alle 18. Oggi, lunedì 14 settembre, i campioni d'Italia in carica si impongono grazie ai gol di Carlos Augusto al 26', Barella al 35', Thuram al 57', Esposito al 67' e Bonny al 79', che replicano alle reti di Abankwah al 9' ed Ekkelenkamp al 16'. Bianconeri a segno anche con Gueye al 91' che fissa il punteggio sul 5-3 finale. In classifica i friulani, impegnati nel prossimo turno in casa con il Cagliari, restano fermi in 13 posizione con 4 punti.