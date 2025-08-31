circle x black
Inter-Udinese, c'è rigore per i bianconeri ma l'annuncio Var non si sente. Cos'è successo

Problema audio al momento della comunicazione dell'arbitro Marchetti

L'esultanza di Davis - Fotogramma/IPA
31 agosto 2025 | 22.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Doppio caso Var in Inter-Udinese. Il posticipo di Serie A è stato fin qui 'movimentato' da un paio di casi al centro del dibattito. Il primo, a metà della prima frazione, con il rigore assegnato ai friulani dall'arbitro Marchetti dopo revisione al Var di un tocco di mano in area di Dumfries. La curiosità? Al momento dell'annuncio del direttore di gara, l'audio Var ha smesso di funzionare per qualche secondo. E dunque, la comunicazione a San Siro non si è sentita. Un problema poi risolto, con penalty confermato e trasformato da Davis per il momentaneo 1-1.

Nella ripresa, un'altra situazione rivista al monitor da Marchetti sul 2-2 di Dimarco. In questo caso, rete annullata dopo check per fuorigioco di Thuram a inizio azione. Stavolta, con annuncio regolare. E audio funzionante.

