Ippica, passerella ad Agnano per Varenne nel ricordo di Enzo Giordano

Tanta emozione sugli spalti, con oltre 15mila presenze nelle tribune, anche grazie all’ultima passerella del trottatore Varenne, che ha sfilato ad Agnano per volere del suo proprietario, Enzo Giordano, scomparso solo pochi giorni fa, e al quale è stato dedicato un minuto di raccoglimento, ma nella pratica l'intero pomeriggio. Un'edizione straordinaria, un successo da tutti i punti di vista, di pubblico sul posto, di solidarietà, naturalmente con il cavallo al centro e anche da un punto di vista tecnico una grande edizione.

Un'edizione vinta da Always Ek, che ha battuto in finale il fratello uterino più giovane Executiv Ek, guidato dal driver svedese Magnus Djuse ed allenato da Alessandro Gocciadoro per la scuderia Effebi. Entrambi i cavalli hanno lo stesso allevatore, Edy Caprani, e sono figli della stessa fattrice: Nike Ek. Accanto a Varenne, sceso sulla pista d'erba sulle note di “Napul'é”, di Pino Daniele, la famiglia di Giordano, la moglie Barbara, i figli Daniele e Rebecca, la tata Daniela Zilli, il Suo driver Giampaolo Minucci e il suo manager nella carriera agonistica, Rolando Luzi.

Proprio Minucci e Luzi “presentarono" il cavallo dei record a Giordano, oltre 29 anni fa: “Con lui abbiamo condiviso un cammino straordinario, crescendo insieme, fianco a fianco. Varenne non è stato solo un campione, ma un vero e proprio membro della famiglia, amato e rispettato”, dichiarano i due. “Ci congediamo da Varenne con gratitudine e affetto, che più di un cavallo è stato un essere umano che ha cambiato la vita di tutti noi, e gli auguriamo un meritato riposo dopo una vita che ha unito sport e passione”.