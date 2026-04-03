Chi sarà il nuovo ct dell'Italia? Oggi, venerdì 3 aprile, Gennaro Gattuso ha firmato la risoluzione consensuale lasciando il suo incarico da commissario tecnico degli azzurri, dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia costata la qualificazione ai Mondiali 2026. L'addio di Gattuso segue quello del presidente della Figc Gabriele Gravina e di Gianluigi Buffon da capo delegazione. Ora, per succedere all'ex tecnico, tra le altre, di Milan e Napoli, è partito il toto-allenatore.

Secondo SkySport i favoriti per la panchina dell'Italia sarebbero due: Antonio Conte, primo nome in lista, e Massimiliano Allegri. Entrambi però hanno un contratto in essere rispettivamente con Napoli e Milan e una chiamata della Nazionale, per quanto allettante, si potrebbe scontrare con la volontà di continuare il proprio percorso con i rispettivi club.

Un'altra pista porta al ritorno di Roberto Mancini, già in lizza per la panchina azzurra dopo l'addio di Luciano Spalletti ma mai realmente considerato da Gravina a causa dei dissapori risalenti al suo addio per accettare la faraonica offerta dell'Arabia Saudita. Il prossimo avvicendamento al timone della Figc però potrebbe rimettere in corsa l'ex ct, che ha già portato l'Italia a vincere l'Europeo del 2021.