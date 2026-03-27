Un video diventato virale mostra Dimarco, Vicario ed Esposito esultare al momento del rigore decisivo
L'Italia esulta per la Bosnia... prima di giocare. Gli azzurri hanno conquistato la finale dei playoff per i Mondiali 2026 battendo l'Irlanda del Nord 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, conquistandosi così il pass per l'ultimo atto degli spareggi che regalano la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.
Classica arroganza di chi poi paga tutto.— Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026
Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.
Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3
Dopo la partita i giocatori italiani si sono fermati a guardare Galles-Bosnia, partita da cui sarebbe uscita l'avversaria degli azzurri e terminata ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari. In un video mandato in onda dalla Rai, e diventato rapidamente virale, si vede Federico Dimarco chino sul cellulare insieme a Guglielmo Vicario e Pio Esposito.
Al momento della vittoria della Bosnia, Dimarco unisce i pugni ed esulta, mentre Vicario gli dà una pacca sulla spalla abbracciandolo. Un segno evidente di come i giocatori azzurri preferissero la trasferta in Bosnia rispetto a quella in Galles.