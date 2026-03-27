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Italia, la Bosnia batte il Galles ai rigori e gli azzurri... esultano - Video

Un video diventato virale mostra Dimarco, Vicario ed Esposito esultare al momento del rigore decisivo

L'esultanza di Vicario e Dimarco - X
L'esultanza di Vicario e Dimarco - X
28 marzo 2026 | 00.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia esulta per la Bosnia... prima di giocare. Gli azzurri hanno conquistato la finale dei playoff per i Mondiali 2026 battendo l'Irlanda del Nord 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, conquistandosi così il pass per l'ultimo atto degli spareggi che regalano la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.

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Dopo la partita i giocatori italiani si sono fermati a guardare Galles-Bosnia, partita da cui sarebbe uscita l'avversaria degli azzurri e terminata ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari. In un video mandato in onda dalla Rai, e diventato rapidamente virale, si vede Federico Dimarco chino sul cellulare insieme a Guglielmo Vicario e Pio Esposito.

Al momento della vittoria della Bosnia, Dimarco unisce i pugni ed esulta, mentre Vicario gli dà una pacca sulla spalla abbracciandolo. Un segno evidente di come i giocatori azzurri preferissero la trasferta in Bosnia rispetto a quella in Galles.

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italia bosnia italia bosnia italia bosnia video italia dimarco bosnia
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