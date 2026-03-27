L'Italia esulta per la Bosnia... prima di giocare. Gli azzurri hanno conquistato la finale dei playoff per i Mondiali 2026 battendo l'Irlanda del Nord 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, conquistandosi così il pass per l'ultimo atto degli spareggi che regalano la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.

Classica arroganza di chi poi paga tutto.



Non va bene esultare ora, si esulta martedì. Ci vuole rispetto per la Bosnia e per l’avversario che andremo ad affrontare.

Bisogna essere concentrati, non si va mai convinti di essere più forti#ItaliaIrlandaDelNord#ITANIR pic.twitter.com/s0jHeGIpH3 — Max Vader (@Potereaisith) March 26, 2026

Dopo la partita i giocatori italiani si sono fermati a guardare Galles-Bosnia, partita da cui sarebbe uscita l'avversaria degli azzurri e terminata ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari. In un video mandato in onda dalla Rai, e diventato rapidamente virale, si vede Federico Dimarco chino sul cellulare insieme a Guglielmo Vicario e Pio Esposito.

Al momento della vittoria della Bosnia, Dimarco unisce i pugni ed esulta, mentre Vicario gli dà una pacca sulla spalla abbracciandolo. Un segno evidente di come i giocatori azzurri preferissero la trasferta in Bosnia rispetto a quella in Galles.