Sedici anni. Tanto era passato dall'ultima volta che Marcell Jacobs aveva incontrato suo padre Lamont. I rapporti tra i due erano tesi da anni, dopo che l'uomo, militare texano, aveva lasciato il figlio alla madre per servire in Corea, appena venti giorni dopo la nascita di Marcell. Ora, però, sembra essere tornato il sereno. Il velocista azzurro, medaglia d'oro nei 100 metri e nella 4x100 a Tokyo 2020, si è trasferito negli Stati Uniti per allenarsi in vista delle prossime gare e ha deciso di trascorrere la feste del Ringraziamento in famiglia a Kingsland, in Georgia.

Questa volta però, oltre alla moglie, Nicole Daza, e i due figli, Anthony e Meghan, c'erano anche i genitori di Marcell: mamma Viviana Masini e, appunto, papà Lamont. Il nuovo incontro tra i due è stato immortalato sul profilo Instagram della madre di Jacobs, che non ha saputo trattenere l'emozione: "Questo è il risultato della pazienza , e dell'amore verso un credo e un'ideale di famiglia, del credere che tutto è possibile", ha scritto la donna in un post che ritrae Jacobs abbracciato al padre e con in braccio il figlio. "Oggi più che mai credo nei miracoli, piena di gioia e lacrime, che se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna".