Jannik Sinner è lontano dai campi, ma si prepara al rientro nel circuito e i tifosi fanno il conto alla rovescia per il suo ritorno. Senza perdere occasione per parlare del numero 1 al mondo. Sui social, nelle ultime ore è diventata virale la divertente foto di un sosia del fuoriclasse azzurro a Indian Wells.

Jannik Sinner not playing at Indian Wells but had no idea he was allowed to pick up some extra work as a ball boy at the tournament #ATP #WTA #BNPParibasOpen pic.twitter.com/Rz5UJI8QkA