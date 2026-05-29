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Roland Garros, padre di Jodar litiga con spettatori: "Non vi sedete qui" - Video

Tensione sulle tribune durante il match del giovane spagnolo

Rafa Jodar - Ipa/Fotogramma
Rafa Jodar - Ipa/Fotogramma
29 maggio 2026 | 16.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il padre di Rafa Jodar 'litiga' con alcuni spettatori al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il giovane tennista spagnolo ha sfidato l'americano Alex Michelsen nel terzo turno dello Slam di Parigi, in una partita che ha visto anche un accenno di tensione sulle tribune.

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Alcuni spettatori infatti, che evidentemente non riuscivano a trovare il proprio posto, si sono seduti nelle file riservate al team di Jodar, con il padre, in prima fila, che si è immediatamente girato. L'uomo gli ha detto che non potevano sedersi lì, cominciando a discutere con gli spettatori, che inizialmente non volevano spostarsi.

Prima che la situazione degenerasse però, i tifosi hanno capito la situazione e si sono alzati, lasciando quindi liberi i seggiolini destinati al team dello spagnolo.

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