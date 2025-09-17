circle x black
Cerca nel sito
 

Mourinho, nuova avventura? José vicino alla panchina del Benfica

Il tecnico portoghese aveva iniziato la sua carriera da primo allenatore proprio a Lisbona, nel 2000

José Mourinho - Fotogramma/IPA
José Mourinho - Fotogramma/IPA
17 settembre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

José Mourinho potrebbe presto tornare ad allenare. Dopo l'esonero dal Fenerbahce, l'ex tecnico di Roma e Inter è vicino alla panchina del Benfica. Si tratterebbe, per lui, del ritorno in Portogallo 21 anni dopo l'ultima esperienza con un club lusitano, in quel caso il Porto, trascinato a una storica vittoria della Champions League nel 2004. Non solo. Per José sarebbe anche un ritorno al Benfica, club con cui nel 2000 aveva iniziato la carriera da primo allenatore.

Come riportato oggi dal quotidiano portoghese A Bola, ci sarebbe già l'accordo tra le parti. Anche considerando che il Benfica ha appena esonerato Bruno Lange dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag. Curiosità? Mourinho era stato esonerato dal Fenerbahce dopo l'eliminazione ai playoff di Champions contro... il Benfica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
José Mourinho Mourinho Mourinho Benfica Benfica
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza