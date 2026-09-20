Il tifo organizzato bianconero ha scelto di continuare con i cori durante l'omaggio alla memoria del mito dell'Inter e della Nazionale

La curva della Juventus non rispetta il minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima della partita di campionato contro l'Atalanta. Oggi, domenica 20 settembre, prima dell'inizio della partita di Serie A contro i bergamaschi all'Allianz Stadium di Torino, il tifo organizzato bianconero ha scelto di continuare con i cori durante l'omaggio alla memoria del mito dell'Inter e della Nazionale (inneggiando a Gaetano Scirea e Gianni Agnelli).

Inoltre, durante il minuto di silenzio (chiuso comunque da tanti applausi dei tifosi presenti allo stadio), gran parte della curva bianconera ha voltato le spalle al campo.