Inizia con una vittoria senza troppi fronzoli l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Un successo per 1-0 sul Genoa allo Stadium grazie a un lampo di Kenan Yildiz. Il Genoa di Vieira si è dimostrata squadra tosta e solida ma si è dovuta inchinare alla giocata dell'attaccante turco. La Juve sale così a 55 punti e resta quinta in scia al Bologna, i rossoblu, invece, restano a 35 punti.

La formazione

Per la sua prima Juve Tudor opta per il ritorno dal 1' di Dusan Vlahovic. Il serbo viene infatti preferito a Kolo Muani al centro dell'attacco, supportato da Yildiz e Koopmeiner, avanzato rispetto alle posizioni solitamente occupate nella gestione Motta. Sugli esterni Nico Gonzalez a tutta fascia sulla destra, e McKennie a sinistra, mentre a centrocampo il duo formato da Locatell e Thuram. La difesa, davanti a Di Gregorio, è invece totalmente inedita con Gatti al centro più Kelly e Renato Veiga da braccetti. Vieira deve fare a meno di Martin, squalificato, sulla sinistra e al suo posto sceglie Matturro. In avanti Pinamonti supportato da Miretti, altro ex, e Zanoli.

La partita

La Juve parte bene e al 7' arriva lo strappo di Nico Gonzalez che tocca per Vlahovic sulla destra, con il serbo che crossa in area per Yildiz, murato da Sabelli sulla linea di porta. A fine azione si alza però la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco di Vlahovic. Al 10' risponde il Genoa con Di Gregorio che esce di pugno, Frendrup ci prova al volo dalla distanza colpendo debolmente e il portiere bianconero blocca. Ancora rossoblu in avanti al 16' con Onana che tocca in orizzontale per Frendrup che calcia però debolmente. Al 25' il lampo di Yildiz. Rimessa battuta veloce per Vlahovic, fortunato nel rimpallo con Vasquez e bravo nel servire Yildiz che, dopo il dribbling secco su De Winter, batte Leali con un destro potente in diagonale sutto l'incrocio. Tudor poi perde Gatti ed inserisce Kalulu.

A inizio ripresa ancora Genoa pericoloso. Al 55' trivela di Sabelli, Pinamonti ci prova in girata con il destro e sfiora il palo alla destra di Di Gregorio. La Juve risponde al 58' con un altro numero di Yildiz che poi serve Vlahovic a rimorchio ma l'attaccante serbo sbaglia completamente la conclusione col mancino dal limite, calciandosi la palla sull'altro piede. Il Genoa cerca il pari e la Juve vuole il secondo gol. Al 73' Kalulu svetta sul corner di Conceiçao e impegna Leali, poi all'85' ci prova Locatelli con un destro violento dal limite ma Leali respinge con i pugni poi Rapuano ferma tutto per fuorigioco. Nel finale altra doppia occasione per i bianconeri: al 91' Conceiçao crossa sul secondo palo, Sabelli non ci arriva e Veiga alle sue spalle la colpisce come può, non trovando la porta di poco. Al 93' contropiede di Thuram e palla rasoterra in area per Vlahovic che non ci arriva, ma Weah sbuca alle sue spalle e prova di prima con il destro ma centra in pieno Leali che in due tempi ferma tutto.