Tegola per la Juventus che perde l'attaccante Tim Weah per un po' di partite. Il 24enne statunitense, in seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, rende noto lo stesso club bianconero, è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato "una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".