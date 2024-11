La Juventus batte il Torino per 2-0 nel derby in calendario oggi 9 novembre nella 12esima giornata della Serie A. I bianconeri si impongono con i gol di Weah al 18' e di Yildiz all'84'. Il successo consente alla squadra di Thiago Motta di salire a 24 punti, in compagnia dell'Inter e ad una lunghezza dal Napoli capolista a quota 25. Nerazzurri e partenopei si sfidano nel posticipo domenicale. Il Torino rimane a 14 punti.