I bianconeri hanno battuto i sardi nella 13esima giornata di campionato
Vince la Juventus. Oggi, sabato 29 novembre, i bianconeri hanno battuto il Cagliari per 2-1 nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. A decidere il match una doppietta nel primo tempo di Kenan Yildiz, a ribaltare il vantaggio iniziale dei sardi firmato da Sebastiano Esposito. Con questa vittoria, la seconda consecutiva per Luciano Spalletti dopo il successo di Champions contro il Bodo, la Juve consolida il settimo posto salendo a quota 23 punti. Il Cagliari di Pisacane resta invece fermo in 14esima posizione a 11.
La Juventus sfiderà l'Udinese in Coppa Italia prima di volare al Maradona per affrontare il Napoli nella prossima giornata di campionato.