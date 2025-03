Juventus, in attesa di Tudor vince solo su TikTok

Dal 1° marzo gli account social della Juventus, secondo i dati di Arcadia, hanno continuato a perdere follower, fatta eccezione per TikTok

La Juventus ha esonerato oggi il tecnico Thiago Motta e domani arriverà per dirigere il suo primo allenamento Igor Tudor, ma in attesa del tecnico croato il club bianconero sui social vince solo su TikTok. Dal 1° marzo gli account social della Juventus, secondo i dati di Arcadia, hanno continuato a perdere follower, fatta eccezione per TikTok. L'account Instagram ha perso 94mila iscritti; la pagina Facebook è stata lasciata da 31.400 follower; l'account di X invece è stato abbandonato da altri 2.400 follower, mentre solo da TikTok arrivano le gratificazioni, con un incremento di 100mila follower.