Bianconeri in campo per la quarta giornata di Champions League

Trasferta europea per la Juventus. Per la quarta giornata di Champions League, i bianconeri volano a Lille per affrontare i francesi di Jonathan David, obiettivo, tra gli altri, proprio dei bianconeri per la prossima estate.

La squadra di Motta ha 6 punti in classifica, dopo aver vinto nelle prime due giornate ma aver perso, in casa, contro lo Stoccarda nell'ultimo turno. Stessi punti del Lille, che tra le mura amiche ha battuto il Real Madrid prima di sconfiggere anche l'Atletico al Wanda Metropolitano.

Juventus-Lille: orario e probabili formazioni

Il match tra Juventus e Lille è in programma oggi, martedì 5 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Juventus-Lille: dove vederla in tv

Juventus-Lille sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo.