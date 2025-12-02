circle x black
Juventus-Udinese 2-0, Spalletti vola ai quarti di Coppa Italia

I bianconeri hanno superato i friulani negli ottavi di finale

Manuel Locatelli - Ipa/Fotogramma
02 dicembre 2025 | 20.04
Redazione Adnkronos
Vince la Juventus. Oggi, martedì 2 dicembre, i bianconeri hanno battuto l'Udinese 2-0 all'Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia. Decidono l'autogol di Palma nel primo tempo e il rigore trasformato da Locatelli nella ripresa.

Annullati per fuorigioco due gol ai bianconeri, firmati da Jonathan David, su cui c'è un vero e proprio giallo per un possibile errore nel tracciare la linea, e a Openda nel finale per offside millimetrico di Joao Mario.

La Juventus sfiderà ai quarti di finale la vincente di Atalanta-Genoa, in campo mercoledì 3 dicembre alle ore 15.

coppa italia juventus udinese diretta juve juve udinese diretta juve live juventus coppa italia
