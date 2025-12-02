I bianconeri hanno superato i friulani negli ottavi di finale
Vince la Juventus. Oggi, martedì 2 dicembre, i bianconeri hanno battuto l'Udinese 2-0 all'Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia. Decidono l'autogol di Palma nel primo tempo e il rigore trasformato da Locatelli nella ripresa.
Annullati per fuorigioco due gol ai bianconeri, firmati da Jonathan David, su cui c'è un vero e proprio giallo per un possibile errore nel tracciare la linea, e a Openda nel finale per offside millimetrico di Joao Mario.
La Juventus sfiderà ai quarti di finale la vincente di Atalanta-Genoa, in campo mercoledì 3 dicembre alle ore 15.