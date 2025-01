Gelo all'Australian Open tra Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios. La tennista russa, nonché fidanzata di Jannik Sinner, si prepara a esordire nel primo Slam della stagione, al via il prossimo 12 gennaio, proprio come l'australiano, che tornerà in campo dopo una lunga assenza. I due, che in passato hanno intrattenuto una relazione, si sono incontrati nei corridoi di Melbourne, ma senza salutarsi.

Sui social stanno infatti rimbalzando foto in cui si vede Kyrgios girarsi e incrociare lo sguardo con Kalinskaya, che lo fulmina con un'occhiata e tira dritta per la sua strada. L'australiano allora le volta le spalle e comincia a parlare con Carlos Alcaraz.

Watching tennis players like zoo animals LOL Anna Kalinskaya rounds corner only to find ex Nick Kyrgios. They saw but ignored each other. Nick turns over other shoulder to reply to Popryin? Then chats and laughs with Carlos Alcaraz, who was surprisingly VERY friendly to Nick pic.twitter.com/H5hN94FO0b