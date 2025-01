Torna a parlare Nick Kyrgios. Anche questa volta il tennista australiano, al rientro sui campi dopo una lunga assenza, ha trovato il modo di lanciare una frecciata a Jannik Sinner, contro cui negli ultimi mesi ha intrapreso la sua personale crociata contro il numero uno del mondo, dopo il caso doping che lo ha riguardato. Questa volta però non c'è il caso Clostebol nel mirino, ma i successi raggiunti dall'altoatesino specialmente nell'ultimo anno, così come dagli altri tennisti della nuova generazione.

"Il tennis sta vivendo un momento storico particolare, c'è una specie di cambio della guardia", ha detto nel media day a Melbourne, "quando avevo l'età di Sinner o Alcaraz e giocavo il mio miglior tennis, ho dovuto superare quattro dei più grandi di tutti i tempi nel loro periodo migliore". Il riferimento è a Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray: "È stato molto difficile per me. Ovviamente non li ho incontrati sempre, ma realisticamente, quali potevano essere le probabilità che io vincessi uno Slam se dovevo battere tutti e tre quei ragazzi nel loro periodo migliore? Praticamente impossibile".

Ora i nuovi dominatori si chiamano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con nuovi talenti pronti a stupire già nel prossimo Australian Open, al via domenica 12 gennaio: "Ora c'è una generazione di giovani giocatori incredibile. Sono talenti incredibili. Uno come Fonseca, che ha 18 anni e già gioca un tennis spettacolare. Anche lui arriverà ai massimi livelli molto presto". Kyrgios ha parlato anche della costante attenzione dei media nei suoi confronti: "Non mi sembra proprio che i media pensino che io sia andato avanti rispetto al tennis. Mi sembra che sappiano parlare soltanto di me. Mi piacerebbe passare inosservato, ma non sembra che ciò accadrà."

"Io ho battuto praticamente tutti quelli che lo sport mi ha messo davanti. Sarò per sempre conscio del mio talento", ha continuato, "la gente continuerà a dire: 'Sii realista, non sarai lo stesso di prima'. Ma io non ho questa mentalità, ho sempre la massima fiducia nelle mie capacità. Se gioco al mio livello, con la mia imprevedibilità, penso di avere una possibilità contro chiunque. Questa è la mentalità che devi avere quando scendi in campo. La mia sicurezza deriva dalla consapevolezza delle mie capacità".