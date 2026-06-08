Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assistito al Gran Premio di Montecarlo andato in scena ieri, vinto da Antonelli con Hamilton secondo.

A celebrity at the Monaco Grand Prix picked up the towel left for race winner Andrea Kimi Antonelli and took it for herself. #F1 #MonacoGP #RaceFans pic.twitter.com/j44eHGOdYR — RaceFans (@racefansdotnet) June 8, 2026

Kardashian non è, ovviamente, passata inosservata, raccogliendo su di sé le attenzioni dei tanti 'paparazzi' presenti, con i video che la ritraevano nel paddock che hanno fatto il giro del web, diventando rapidamente virali. Tra questi uno che ritrae Kim camminare in pista al termine della gara e raccogliere un asciugamano come souvenir. Il problema è che quell'asciugamano era destinato ad Antonelli.

The moment Lewis Hamilton gently moved Kim Kardashian to a different spot so he could get a clear view.

What a way to treat a mother of four. pic.twitter.com/Kw3uFMZJcF — Agent Big Wiz (@MachalaaAgent) June 7, 2026

Dopo la gara Kardashian è stata protagonista anche di un momento romantico con Hamilton. Durante la premiazione il pilota Ferrari le ha inviato un bacio direttamente dal podio, prima della cerimonia di premiazione, e poi, quando l'ha raggiunta in strada, l'ha abbracciata baciandola dolcemente sulla guancia.