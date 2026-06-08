circle x black
Cerca nel sito
 

Kim Kardashian a Montecarlo, 'ruba' asciugamano ad Antonelli e bacia Hamilton - Video

L'imprenditrice americana ha assistito alla gara di Formula 1

Kim Kardashian a Montecarlo - X
Kim Kardashian a Montecarlo - X
08 giugno 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assistito al Gran Premio di Montecarlo andato in scena ieri, vinto da Antonelli con Hamilton secondo.

CTA

Kardashian non è, ovviamente, passata inosservata, raccogliendo su di sé le attenzioni dei tanti 'paparazzi' presenti, con i video che la ritraevano nel paddock che hanno fatto il giro del web, diventando rapidamente virali. Tra questi uno che ritrae Kim camminare in pista al termine della gara e raccogliere un asciugamano come souvenir. Il problema è che quell'asciugamano era destinato ad Antonelli.

Dopo la gara Kardashian è stata protagonista anche di un momento romantico con Hamilton. Durante la premiazione il pilota Ferrari le ha inviato un bacio direttamente dal podio, prima della cerimonia di premiazione, e poi, quando l'ha raggiunta in strada, l'ha abbracciata baciandola dolcemente sulla guancia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 gp montecarlo kim kardashian kim kardashian hamilton
Vedi anche
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza