Nick Kyrgios parla della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il tennista australiano, che negli scorsi mesi ha intrapreso una vera e propria crociata contro l'azzurro per il caso Clostebol, ha parlato al Guardian della finale del Roland Garros 2025, vinta dallo spagnolo proprio contro Sinner al termine di un match-maratona di oltre cinque ore: "Hanno giocato un tennis incredibile. È abbastanza ovvio che quei due saranno i dominatori di questo sport per i prossimi 10 o 15 anni", ha ammeso Kyrgios, rendendo anche i suoi meriti a Sinner.

"Loro si sono spinti l'un l'altro ad un livello che non molti hanno giocato prima", ha continuato lo spagnolo, che però non ha dubbi quando c'è da scegliere un preferito, "penso che Alcaraz abbia quel talento e quell'X factor che avevano anche Federer, Nadal e Djokovic. Sinner è incredibilmente potente, ma Alcaraz sarà lassù con quei grandi". E la risposta è piuttosto scontata anche quando si tratta di scegliere un favorito per il prossimo Wimbledon: "Chi vincerà? Devo dire Alcaraz".

Kyrgios ha parlato anche del suo amico Novak Djokovic, con cui condivide battaglie dentro e fuori dal campo, e che sta ritrovando la miglior forma dopo mesi di buio, che avevano fatto pensare a un ritiro ormai imminente: "Ora è molto più a suo agio. Penso che in carriera volesse essere amato dal pubblico, ma si diverte anche a fare la parte del cattivo", ha detto l'australiano, "trova l'energia quando la gente lo attacca. È il più grande giocatore di tennis di tutti i tempi, quindi non gli importerebbe molto quello che la gente pensa ora. Abbiamo rispetto l'uno per l'altro e siamo la prova che personalità diverse possono arrivare al top e che non bisogna piacere per forza a tutti".