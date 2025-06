Rafa Nadal diventa... nobile. L'ex tennista spagnolo ha ricevuto oggi, sabato 21 giugno, un'onorificenza dal re di Spagna Felipe VI, che ha conferito alcuni titoli nobiliari a personaggi di spicco, nel giorno dell'undicesimo anniversario dalla sua proclamazione. Nadal, reduce dalla commuovente cerimonia al Roland Garros, che ha celebrato le sue 14 vittorie nello Slam parigino dedicandogli una targa con la sua impronta sul campo del Philippe-Chatrier, è diventato così Marchese di Llevant de Mallorca.

Il titolo è tutt'altro che di facciata, tanto che sarà anche ereditabile dai figli di Nadal. L'articolo 62 della Costituzione spagnola consente infatti al Re di conferire titoli nobiliari, che diventato effettivi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Oltre a Nadal, è stata 'premiata' anche un'altra sportiva spagnola, la nuotatrice Teresa Fernandez Perales, nominata nuova marchesa di Perales. A giustificare l'onorificenza per Rafa si legge che "le carriere dei premiati sono esponenti di eccellenza, sia al servizio della Corona che nei campi del pensiero, della cultura, della scienza, delle arti e dello sport. Sono motivo di orgoglio per la Spagna e un riferimento permanente dei valori che devono ispirare la nostra società".

Nadal continua quindi a far parlare di sé nonostante il ritiro dal tennis giocato, annunciato nell'autunno 2024. Nei giorni scorsi lo spagnolo ha fatto segnare un record particolare: una sua racchetta, quella usata nella finale del Roland Garros 2017 vinta in tre set contro Wawrinka, è diventata infatti la più cara di sempre. Quella leggendaria racchetta è stata venduta in un'asta di memorabilia a 157.333 dollari (circa 136mila euro), sulla piattaforma Prestige Memorabilia.