La 1a edizione dell’Atv Legends Open di tennis, all’Antico Tiro a Volo il 7 e l’8 giugno

Il conto alla rovescia verso la prima edizione dell’Atv Legends Open procede spedito. Il torneo-esibizione organizzato dal direttore di Sport Club, Luigi Capasso, con la partecipazione di Tommaso Poliandri e Luca D’Agostino, è stato presentato presso il Circolo Antico Tiro a Volo. Sarà la storica struttura della Capitale ad ospitare, a partire dal 6 giugno con la cena di Gala e poi il 7 e 8 giugno 2025, l’evento con otto tra i migliori tennisti della storia del tennis italiano. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Luca D’Agostino; il presidente del Circolo Antico Tiro a Volo Giorgio Averni; la Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti; il Consigliere allo Sport del circolo, Giuseppe Centro e due dei protagonisti della kermesse, Vincenzo Santopadre e Marco Meneschincheri, i quali scenderanno in campo con Potito Starace, Paolo Lorenzi, Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Daniele Bracciali e Stefano Cobolli. L’evento è patrocinato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

La conferenza stampa è stata aperta dalle parole di uno degli organizzatori della kermesse, Luca D’Agostino: “L’idea è nata dall’incontro dello sport con la passione di tre amici per l’organizzazione di eventi. Qualche mese fa ci siamo riuniti, domandandoci se fosse possibile rivedere dei simboli storici del tennis italiano ed internazionale ancora una volta in campo. A quel punto, è stato fondamentale l’aiuto di Vincenzo Santopadre, il collegamento tra noi tifosi e i professionisti. Devo ringraziarlo con il cuore, perché con un pizzico di follia ha contribuito in maniera importante alla nostra idea. Va precisato che nulla di tutto questo sarebbe possibile senza l’ospitalità del Circolo Antico Tiro a Volo, che ci fa sentire a casa e ci mette a disposizione una location stupenda, cosicché questo evento possa aprire il filone tennistico che ci porterà al WTA 125 in programma dal 13 al 20 luglio. C’è poi il patrocinio dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, e per questo ringrazio il lavoro dell’Assessore Alessandro Onorato, oltre a quello della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il loro aiuto, così come quello di tutti gli sponsor che sono numerosi e di grandissimo livello, mi fanno auspicare una stupenda prima edizione e mi fanno guardare con ottimismo al futuro”.

“Dopo aver visto la lista dei partecipanti a questo torneo-esibizione non ho potuto fare altro che approvare questo evento -ha spiegato il presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni-. Devo ringraziare i soci che hanno consentito la realizzazione della manifestazione, oltre a tutti gli sponsor che stanno aiutando l’Atv Legends Open. Per me sarà come tornare bambino, a questo evento parteciperanno dei veri e propri idoli del mondo tennistico sia nostrano che mondiale”. Alle parole di Averni, si è poi aggiunto il commento del Consigliere allo Sport del circolo, Giuseppe Centro, il quale è anche membro del comitato organizzatore per il torneo internazionale femminile che si disputerà a luglio: “Per noi è un piacere ospitare questa kermesse che sarà un po’ il preludio al WTA 125 in programma sui nostri campi dal 13 al 20 luglio. Quest’anno abbiamo ricevuto l’upgrade da parte della FITP che ci permetterà di assistere ad incontri di altissimo livello e godere di una settimana di grande tennis. Tutto questo non sarebbe possibile senza la grande passione di tutti gli elementi che compongono il Circolo Antico Tiro a Volo, che colgo ancora l’occasione di ringraziare”.

“Tra 20 anni un’edizione con Sinner”. Ironizza con lucidità uno dei principali testimonial dell’ATV Legends Open, Vincenzo Santopadre: “Crediamo di aver pensato a qualcosa di inedito. Ho sposato l’idea di questa manifestazione senza indugio, cercando di rendermi utile per contattare i miei amici e colleghi e invitarli a partecipare. È vero che c’è stato un pizzico di follia, ma a questa va accompagnata grande professionalità e passione. Ho un rapporto speciale con questo circolo perché qui è iniziata la mia carriera da maestro, torno sempre con grande piacere per salutare gli addetti ai lavori e i soci. La speranza è che a questa prima edizione ne possano seguire altre, magari con lo stesso Jannik Sinner che potrebbe calcare questi campi tra 20 anni”. Al commento di Santopadre, si sono aggiunte le parole di Marco Meneschincheri, ex numero 131 ATP e oggi ancora pienamente dentro il mondo del tennis: “Vincenzo mi ha chiamato durante gli Internazionali BNL d’Italia, chiedendomi di scendere in campo per questo torneo-esibizione. Non ci ho pensato un secondo, perché alla base di tutto c’è l’amore per il tennis e la voglia di stare insieme”. Infine, l’aneddoto su Paolo Lorenzi, direttore del torneo del Foro Italico e grande atteso della kermesse in programma il 7 e l’8 giugno: “Da quando ha saputo della chiamata, ha trovato un piccolo spazio per allenarsi al Foro, la mattina prima dell’inizio degli incontri o la sera tardi. Nessuno vuole arrivare qui impreparato, ci teniamo a divertire il pubblico ed essere competitivi”.