La Molisana 'Sponsor di emozioni', nuovo spot dedicato ai tifosi con voce di Marino Bartoletti

In qualità di Official Pasta sponsorizza 12 squadre di serie A, passando per la B fino alla Lega Pro

Pasta e calcio vanno a braccetto ed hanno tante cose in comune in Italia: la prima è la pietanza più consumata e l’altro lo sport più seguito. Appassionano, mettono insieme amici, famiglie, trasmettono calore, emozioni. Parlano la stessa lingua, una lingua di qualità, di storia, tradizione, fiducia, innovazione, crescita. Insomma vanno molto d’accordo. Tutti hanno la squadra del cuore, qualcuno anche più di una. L’approccio multi-squadre è quello che La Molisana ha voluto sposare affiancando, in qualità di Official Pasta, dodici compagini calcistiche dalla serie A, passando per la B fino alla Lega Pro. Così nasce lo spot Sponsor di emozioni, con la voce di Marino Bartoletti, dedicato a tutti i tifosi, a coloro che seguono il calcio per passione, che vanno allo stadio per provare emozioni, per tifare pacificamente, alle donne e agli uomini, ai giovani, ai bambini. E a tutti coloro che seguono le partite dei loro beniamini anche da casa, seduti comodamente sul proprio divano, e all’intervallo magari si mettono ai fornelli per preparare una veloce spaghettata. La pasta, si sa, unisce, mette allegria, la si mangia volentieri e fa festa.

“Lo spot vuole celebrare la forza delle emozioni che unisce i tifosi alle loro squadre del cuore e racconta il viaggio straordinario di chi affronta pioggia, neve, caldo torrido, file interminabili con entusiasmo e dedizione, trasformando ogni sacrificio in un atto d'amore -racconta Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana-. Il nostro impegno come sponsor nel sostenere i tanti club di calcio è un omaggio a ogni tifoso che trova nello sport un motore di emozioni e di speranza e un potente strumento per connettere persone e comunità. Abbiamo scelto di affidare il racconto di questa storia unica alla voce di Marino Bartoletti, uno dei più apprezzati giornalisti sportivi, per la sua capacità autentica di narrare le emozioni e i valori che solo lo sport sa trasmettere e che ringraziamo per la sua amichevole partecipazione”.