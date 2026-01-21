Il nuovo kit di Jannik Sinner agli Australian Open non piace nemmeno a Laila Hasanovic. Il tennista azzurro ha esordito nello Slam di Melbourne, battendo il francese Hugo Gaston al primo turno, sfoggiando il completo serale scelto per il primo torneo dell'anno, a cui arriva da bicampione in carica: maglietta verde scuro con righe nere e 'baffo' bianco, pantaloncini dello stesso colore con una striscia gialla sul lato della coscia.

Un outfit che ha diviso tifosi e appassionati su X, ma che non sembra trovare l'approvazione nemmeno della fidanzata di Sinner. La modella danese Hasanovic si è infatti lasciata andare a un semplice, ma piuttosto eloquente, like sui social rispondendendo a un commento sotto un video pubblicato su TikTok. Mentre Laila mostrava un nuovo vestito, un utente ha scritto: "Abbiamo bisogno che ti vesti così quando andrai nel quartier generale Nike per risolvere la questione dei completi di Jannik", trovando il like di Hasanovic.

Laila però, come detto, non è la sola che non sembra apprezzare la scelta cromatica dello sponsor di Sinner. Su X si è infatti scatenato il dibattito. A domanda diretta "vi piace il completo di Sinner?", i tifosi e gli appassionati di tennis italiani si sono divisi tra chi apprezza una scelta cromatica sicuramente non convenzionale e chi invece ha nostalgia dei vecchi outfit di Jannik, usando anche l'ironia per farlo notare. "Molto meglio del diurno", scrive un utente, "lo stilista tifa per Alcaraz", gli risponde un altro.

E ancora: "Non mi dispiace", "terrificante". "Era meglio la versione Luigi", scrive ancora un altro account, facendo riferimento all'outfit sfoggiato da Sinner nell'ultimo Roland Garros. "Preferisco quello di Musetti, ma per fortuna lui sta bene con tutto", scrive un'ammiratrice, mentre un'altra non sembra convinta: "Per fortuna che gioca a tennis, perché di moda non capisce molto".