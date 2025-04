Laureus Awards, la 25esima edizione di Madrid sarà presentata dalla campionessa dello sci Lindsey Vonn

La 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards di Madrid sarà presentata dalla leggenda dello sci Lindsey Vonn, vincitrice del Laureus World Sportswoman of the Year Award nel 2011 e del Laureus Spirit of Sport Award otto anni dopo. Vonn, che ha presentato la cerimonia di premiazione virtuale a Siviglia nel 2022, ha intrapreso un audace ritorno alle competizioni, a dicembre, all'età di 40 anni e il mese scorso ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo in Idaho.

Vonn, membro della Laureus World Sports Academy, e tra le 69 leggende dello sport i cui voti determinano i vincitori degli Awards, ha dichiarato: "È un'emozione immensa presentare di nuovo gli Awards. Ho apprezzato l'esperienza virtuale tre anni fa a Siviglia, ma questa volta sarà ancora più speciale con tutti presenti. Ho vissuto entrambe le facce della medaglia, per fortuna so cosa significa vincere un premio Laureus e so anche cosa significa votare. Avere questa prospettiva mi fa apprezzare ancora di più quanto Laureus sia speciale. Non vedo l'ora di vedervi tutti a Madrid! Vamos!".

Alla cerimonia prenderà parte tra gli altri anche il calciatore argentino ella Roma, Paulo Dybala, fresco Ambasciatore Laureus con una schiera di campioni, tra cui l'eroe spagnolo Rafael Nadal che ha concluso la sua illustre carriera nel 2024 dopo aver vinto 22 tornei del Grande Slam (di cui 14 titoli agli Open di Francia), due medaglie d'oro olimpiche e 81 partite consecutive imbattute sulla terra battuta. Nadal ha anche completato un "Laureus Slam" come unico atleta ad aver vinto i premi Breakthrough of the Year, Comeback of the Year, Sportsman of the Year e Laureus Sport for Good Award.

Ai candidati, agli Ambasciatori Laureus e ai membri dell'Academy si uniranno appassionati di sport provenienti dal mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. Tra i partecipanti figurano: Atletica: Mondo Duplantis, Nawal El Moutawakel, Tanni Grey-Thompson, Tegla Loroupe, Edwin Moses, Letsile Tebogo. Basket: Rudy Fernández. Cricket: Steve Waugh. Ciclismo: Mark Cavendish, Chris Hoy. Calcio: Thiago Alcantara, Kosovare Asllani, Cafu, Fabio Capello, Fernando Carro, Iker Casillas, Paulo Dybala, Luis de la Fuente, Luis Figo, Ruud Gullit, Robin Le Normand, Rafael Louzán. Ginnastica: Rebeca Andrade, Simone Biles, Nadia Comăneci, Li Xiaopeng. Hockey: Luciana Aymar. Kayak: Saúl Craviotto. Automobilismo: Zak Brown, Emerson Fittipaldi. Tiro con l'arco paralimpico: Matt Stutzman. Para-badminton: Qu Zi Mo. Scherma paralimpica: Bebe Vio. Nuoto paralimpico: Daniel Dias, Teresa Perales, Jiang Yuyan. Canottaggio: Steve Redgrave. Rugby: Sean Fitzpatrick (presidente della Laureus Academy), Bryan Habana, Hugo Porta. Sci: Lara Gut-Behrami, Eileen Gu, Maria Hőfl-Riesch, Lindsey Vonn. Squash: Nicol David. Surf: Kelly Slater. Nuoto: Ariarne Titmus. Tennis: Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Mansour Bahrami, Boris Becker, Belinda Bencic, Novak Djokovic, Garbiñe Muguruza, Rafael Nadal, Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka, Stefanos Tsitsipas, Donna Vekić. Windsurf: Robby Naish.