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Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Gattuso ospita i rossoblù nella seconda giornata di campionato

Davide Frattesi - IPA
Davide Frattesi - IPA
30 agosto 2026 | 07.31
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, la squadra di Gattuso ospita il Genoa all'Olimpico nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti arrivano dal successo per 1-0 contro il Bologna, firmato da Frattesi. I rossoblù sono invece reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Lazio-Genoa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Genoa, in campo oggi alle 20:45:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Lazio-Genoa, dove vederla

La sfida tra Lazio e Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Serie A Lazio Genoa Lazio Genoa oggi
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