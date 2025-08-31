circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La squadra biancoceleste sfida gli scaligeri nella seconda giornata di Serie A

Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2025 | 09.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio scende in campo in Serie A. I biancocelesti sfidano oggi, domenica 31 agosto, l'Hellas Verona allo stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata di campionato. La squadra di Sarri, che tornerà nel 'suo' stadio un anno e mezzo dopo l'ultima volta, è reduce dalla sconfitta all'esordio di Como, dove Fabregas si è imposto 2-0 con i gol di Douvikas e Nico Paz, mentre quella di Zanetti ha pareggiato 1-1 a Udine contro l'Udinese, dove Serdar è riuscito a recuperare il vantaggio iniziale bianconero firmato Kristensen.

Lazio-Hellas Verona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lazio ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. All. Zanetti

Lazio-Hellas Verona, dove vederla in tv

Lazio-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio hellas verona lazio hellas verona orario lazio oggi lazio serie a lazio verona orario lazio verona dove vederla in tv lazio verona probabili formazioni
Vedi anche
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza