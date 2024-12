L'Inter batte 6-0 la Lazio nel posticipo del lunedì della 16/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per i nerazzurri a segno Calhanoglu su rigore al 41', Dimarco al 45', Barella al 51', Dumfries al 53', Carlos Augusto al 77' e Thuram al 90'. In classifica i nerazzurri sono terzi con 34 punti, tre in meno dell'Atalanta capolista e uno in meno del Napoli, con una partita da recuperare (in trasferta con la Fiorentina). I biancocelesti restano invece fermi a quota 31 in quarta posizione insieme alla Fiorentina.