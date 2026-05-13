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Coppa Italia, oggi finale Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

All'Olimpico si gioca l'ultimo atto della competizione

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
13 maggio 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in campionato qualche giorno fa: ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, con un 3-0 in trasferta firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Lazio-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter, in campo alle 21:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinksi, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Lazio-Inter, dove vederla

La finale di Coppa Italia Lazio-Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. L’ultimo atto del torneo sarà visibile in streaming su SportMediaset e Infinity.

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Lazio Inter Coppa Italia finale Coppa Italia Lazio Inter
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