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Leao, pioggia di fischi all'esordio in Champions con il Galatasaray - Video

Il portoghese non è stato accolto bene dai suoi vecchi tifosi nella partita contro lo Sporting Lisbona

Leao - IPA
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10 settembre 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
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Pioggia di fischi per Rafael Leao, al suo esordio in Champions League con la maglia del Galatasaray. L'attaccante portoghese, che nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre, ha debuttato con i turchi contro lo Sporting Lisbona (nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea), è stato accolto non benissimo dai suoi ex tifosi.

Il motivo? L'ex Milan, con un passato anche allo Sporting, ha lasciato il club portoghese a parametro zero nel 2018, per andare al Lilla. Da quell'operazione era venuta fuori una battaglia legale tra lo Sporting e il club francese, costretto a risarcire anni dopo i biancoverdi, tra mille polemiche. Un episodio per cui Leao non ha lasciato un buon ricordo nella sua vecchia squadra.

Per la cronaca, il portoghese è entrato in campo a inizio ripresa senza lasciare il segno nella sconfitta per 3-1 subita dai turchi.

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Leao Rafa Leao fischi Leao Galatasaray Leao Champions League
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