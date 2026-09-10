Il portoghese non è stato accolto bene dai suoi vecchi tifosi nella partita contro lo Sporting Lisbona
Pioggia di fischi per Rafael Leao, al suo esordio in Champions League con la maglia del Galatasaray. L'attaccante portoghese, che nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre, ha debuttato con i turchi contro lo Sporting Lisbona (nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea), è stato accolto non benissimo dai suoi ex tifosi.
Il motivo? L'ex Milan, con un passato anche allo Sporting, ha lasciato il club portoghese a parametro zero nel 2018, per andare al Lilla. Da quell'operazione era venuta fuori una battaglia legale tra lo Sporting e il club francese, costretto a risarcire anni dopo i biancoverdi, tra mille polemiche. Un episodio per cui Leao non ha lasciato un buon ricordo nella sua vecchia squadra.
Loud reception for Alcochete graduate Rafael Leão https://t.co/TbqCfZKP0z— TalkingSporting (@TalkingSporting) September 9, 2026
Per la cronaca, il portoghese è entrato in campo a inizio ripresa senza lasciare il segno nella sconfitta per 3-1 subita dai turchi.