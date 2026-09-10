Pioggia di fischi per Rafael Leao, al suo esordio in Champions League con la maglia del Galatasaray. L'attaccante portoghese, che nella serata di ieri, mercoledì 9 settembre, ha debuttato con i turchi contro lo Sporting Lisbona (nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea), è stato accolto non benissimo dai suoi ex tifosi.

Il motivo? L'ex Milan, con un passato anche allo Sporting, ha lasciato il club portoghese a parametro zero nel 2018, per andare al Lilla. Da quell'operazione era venuta fuori una battaglia legale tra lo Sporting e il club francese, costretto a risarcire anni dopo i biancoverdi, tra mille polemiche. Un episodio per cui Leao non ha lasciato un buon ricordo nella sua vecchia squadra.

Loud reception for Alcochete graduate Rafael Leão https://t.co/TbqCfZKP0z — TalkingSporting (@TalkingSporting) September 9, 2026

Per la cronaca, il portoghese è entrato in campo a inizio ripresa senza lasciare il segno nella sconfitta per 3-1 subita dai turchi.