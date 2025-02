Lecce e Bologna pareggiano per 0-0 in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. In classifica i rossoblù agganciano al 7° posto il Milan con 38 punti, mentre i giallorossi sono in 13/a insieme al Cagliari a quota 24.

La partita

Subito pericolosa la squadra di casa al 2', dopo un contropiede veloce la palla arriva a Morente che calcia quasi a colpo sicuro, in qualche modo la difesa felsinea salva con Pobega. Rispondono gli ospiti al 7' con Castro che riceve spalle alla porta al limite dell'area, si gira e calcia, conclusione troppo alta. Al quarto d'ora chance per il Bologna: dagli sviluppi di un angolo il colpo di testa è di De Silvestri, palla alta di poco. Al 19' Skorupski protagonista in due occasioni: prima salva su Pierotti lanciato a rete e poi con il piede devia in angolo la conclusione a colpo sicuro di Helgason. Al 33' iniziativa sulla destra di Ndoye, palla in mezzo, Falcone in uscita allontana. I giallorossi chiudono in attacco la prima frazione con i rossoblù che si difendono con ordine.

Partita molto bloccata in avvio di ripresa, al 14' ci prova Freuler con una conclusione da fuori area, palla alta oltre la traversa. Al 24' azione di Ndoye sulla destra, lo svizzero entra in area, mette in mezzo, Castro tenta un colpo di tacco ma il Lecce salva. Nella seconda metà della ripresa girandola di sostituzioni ma nessuna occasione fino all'87' quando Fourneau annulla un gol a Dallinga. L'olandese segna su sponda di Pobega su azione d'angolo ma è in posizione di fuorigioco al momento di battere a rete.