"Faccio schifo. Sono una m....". Charles Leclerc esplode via radio dopo le qualifiche di oggi a Silverstone. Il pilota monegasco della Ferrari non nasconde la delusione per il sesto tempo nel Q3: dopo le incoraggianti prestazioni nelle prove libere, arriva una mediocre terza fila nelle qualifiche. E Leclerc esplode contro se stesso: "Fuck!", ripete il pilota. "Sono una fottuta merda, ecco cosa sono", dice con severità totale.

🆑 FUCK. FUCK. FUCK. FUCK. So fucking shit I am. I am so fucking shit. That's all I am. pic.twitter.com/McnHbyKOAS