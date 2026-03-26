circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrari, Leclerc: "Possiamo battere la Mercedes, non ci accontentiamo del podio"

Il pilota monegasco ha parlato alla vigilia dell'inizio del weekend del Gran Premio del Giappone

Charles Leclerc - Afp
Charles Leclerc - Afp
26 marzo 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Charles Leclerc sfida la Mercedes in vista del Gran Premio del Giappone. Oggi, giovedì 26 marzo, il pilota della Ferrari ha parlato delle ambizioni della Rossa in vista di Suzuka, gara in programma domenica 29: "Siamo ancora all'inizio della stagione, quindi sì, credo sia possibile battere la Mercedes. Certo, è una sfida enorme. L'ottimizzazione della power unit è probabilmente la più grande differenza tra noi e Mercedes al momento. Poi c'è anche la potenza pura, per la quale ora siamo sotto rispetto a loro. Invece, a livello di telaio, la Ferrari è una vettura piuttosto forte e questa è probabilmente la nostra forza finora”.

CTA

Leclerc arriva al terzo appuntamento del Mondiale dopo il quarto posto conquistato in Cina, dietro le due Mercedes e il compagno di squadra Hamilton, che a Shanghai ha conquistato il suo primo podio con la Ferrari: "Questo campionato sarà tutto basato sugli aggiornamenti che ogni team porterà", ha detto in conferenza stampa, "siamo in una posizione accettabile, ma ovviamente non siamo qui solo per fare podi: vogliamo vincere le gare, il che al momento sembra molto difficile perché la Mercedes è a un livello molto alto. Ma le persone in fabbrica stanno lavorando sodo per portare aggiornamenti. So che ci sono diverse cose in arrivo presto".

"Se questo farà la differenza o meno, non lo so e sono abbastanza sicuro che nemmeno gli altri siano in vacanza, quindi sarà dura", ha spiegato Leclerc, "sono molti anni che lavoriamo con il team per cercare di tornare al vertice. È stato un buon passo avanti quest'anno, ma non siamo ancora dove vorremmo essere. Sto facendo del mio meglio e spero che il nostro momento arrivi quest'anno o il prima possibile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
F1 Gp del Giappone leclerc leclerc formula 1 formula 1 leclerc gp giappone
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza