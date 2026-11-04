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Leclerc, è nata la figlia Bianca: l'annuncio sui social

Il pilota della Ferrari è diventato padre

Charles Leclerc e la figlia - Ipa/Fotogramma e Instagram
Charles Leclerc e la figlia - Ipa/Fotogramma e Instagram
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04 novembre 2026 | 13.50
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Charles Leclerc è diventato papà. Oggi, mercoledì 4 novembre, il pilota della Ferrari ha annunciato la nascita della figlia Bianca, postando una foto dei piedini, con tanto di completo rosa, sul proprio profilo Instagram: "Bianca. 3.11.26", ha scritto semplicemente Leclerc, aggiungendo un cuore bianco alla didascalia.

Per non perdersi la nascita della primogenita e stare accanto alla moglie Alexandra Saint Mieux, con cui si è sposato negli scorsi mesi, Leclerc ha lasciato San Paolo per tornare momentaneamente a Montecarlo.

Domenica 8 novembre è infatti in programma il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos, il primo appuntamento del Mondiale dopo il trionfo di Andrea Kimi Antonelli, che in Messico si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera.

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