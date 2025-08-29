Lega Navale italiana, conclusa la stagione 2025 dei corsi sportivi nei centri nautici

Si è conclusa la stagione 2025 dei corsi sportivi nei Centri Nautici Nazionali della Lega Navale Italiana. Da giugno ad agosto, oltre 1150 tra allievi (8-15 anni) e aspiranti aiuto istruttori della Lega Navale (16-17 anni) - 100 in più rispetto al 2024 - hanno frequentato i corsi di formazione residenziali di vela, canoa e canottaggio della Lega Navale Italiana a Sabaudia sul Lago di Paola, a Taranto in Mar Grande, Ferrara sul Lago delle Nazioni e a Belluno sul Lago di Santa Croce.

I corsi estivi organizzati dalla Lega Navale Italiana nei 4 Centri Nautici sono strutturati per avvicinare agli sport nautici i giovani che non vivono abitualmente l’ambiente marino e lacustre, in modo divertente, sicuro e a contatto con la natura. Tra le novità della stagione 2025, c’è stata l’introduzione con successo dei corsi di windsurf a Belluno e a Taranto. Oltre alla formazione teorico-pratica nelle discipline sportive e al perfezionamento delle tecniche di navigazione, agli allievi vengono impartite nozioni sulla tutela dell’ambiente, sulla flora e la fauna autoctona, sul primo soccorso e sulla meteorologia per navigare in sicurezza, secondo le “buone regole” contenute nel “Ventalogo del Mare” elaborato quest’anno da Lni e Marevivo e secondo i 9 principi-guida della Carta dei valori della Lega Navale Italiana: accoglienza, competenza, rispetto, lealtà, appartenenza, disponibilità, solidarietà, sostenibilità e amore per il mare.

In linea con la missione istituzionale della Lega Navale di avvicinamento di tutti al mare e agli sport nautici senza barriere, da quest’anno due corsi nei Centri Nautici di Sabaudia e Taranto sono stati aperti per la prima volta a bambini e ragazzi con disabilità e fragilità, per consentirgli di vivere, senza costi per le famiglie, un’estate di sport, divertimento e socialità insieme ai propri coetanei.

A Taranto hanno completato il corso tre bambini con patologie oncologiche seguiti dall’Associazione Simba, mentre a Sabaudia sono stati 13 gli allievi con sindrome di Down e disabilità cognitive delle associazioni Aipd di Latina e Diaphorà che hanno conseguito il diploma. Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato ieri insieme al Presidente della Lni Donato Marzano il Centro Nautico di Sabaudia in occasione del turno finale della stagione, incontrando gli allievi con disabilità delle associazioni del territorio pontino e i 70 giovani corsisti loro coetanei che hanno condiviso insieme attività sportive e momenti di socialità. «Un’esperienza bellissima, vissuta insieme a ragazze e ragazzi che, attraverso lo sport e la vita di squadra, sperimentano percorsi di crescita e autonomia», ha dichiarato il Ministro Locatelli, che ha visitato la struttura del Centro Nautico, incontrato gli allievi e le famiglie e assistito sul Lago di Paola alle prove finali dei corsi di vela, canoa e canottaggio.

"Grazie al Ministro Locatelli per essere sempre vicina alla Lega Navale Italiana. Chiudiamo la stagione 2025 con un bilancio positivo per la crescita degli allievi iscritti, l’introduzione del corso di windsurf a Taranto e Belluno che ha riscosso successo tra i giovani allievi e, soprattutto, con l’avvio sperimentale dei primi due corsi inclusivi svolti a Taranto e Sabaudia», afferma il Presidente della Lni, Donato Marzano, che aggiunge: «La collaborazione con il Ministro Locatelli e con le associazioni prosegue ora con “Velando”, progetto promosso dal Ministro di cui la Lni è ente capofila, che ci vedrà impegnati nel mese di settembre con attività di velaterapia a Palermo, ad Arona sul Lago Maggiore e lungo la costa ligure. La Lega Navale è impegnata ogni giorno ad abbattere le barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche che purtroppo impediscono a tanti giovani con disabilità o in difficoltà socio-economiche di godere della bellezza del mare e degli sport nautici. Per questo motivo il supporto delle istituzioni è fondamentale per consentirci di ampliare le nostre attività e coinvolgere sempre più bambini e ragazzi".