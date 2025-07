L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale pubblica la rendicontazione di sostenibilità 2024

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. pubblica la “Rendicontazione di Sostenibilità 2024”, redatta su base volontaria e verificata da un revisore indipendente. Il documento rispetta i nuovi European Sustainability Reporting Standards (Esrs), introdotti dal Regolamento UE 2023/2772, e conferma l’impegno dell’Istituto a garantire trasparenza, responsabilità e coerenza nel comunicare i propri risultati in ambito ambientale, sociale e di governance.

Rispetto ai precedenti report, la nuova rendicontazione segna un importante passo avanti: è la prima basata interamente sugli Standard Esrs elaborati dall’Efrag, che favoriscono un approccio armonizzato a livello europeo. Icsc ha adottato un approccio alla rendicontazione basata sulla doppia materialità che ha permesso di analizzare sia l’impatto delle proprie attività su ambiente e società, sia i rischi che possono influenzare la performance finanziaria.

Tra i principali dati, Icsc ha evidenziato il Green Asset Ratio (Gar), l’indicatore che misura la quota di attivi ecosostenibili in linea con la Tassonomia europea: nel 2024 il Gar di Icsc si attesta all’1,5%, in linea con i principali intermediari finanziari, grazie a finanziamenti per oltre 40 milioni di euro erogati a favore di amministrazioni locali e soggetti finanziari che devono pubblicare obbligatoriamente informazioni dettagliate di sostenibilità secondo la direttiva europea Csrd. L’Istituto ha inoltre promosso uno studio di benchmarking sul proprio welfare aziendale che ha confermato l’eccellenza delle politiche interne a favore dei dipendenti, con particolare attenzione a inclusione ed equità. In un contesto in continua evoluzione, Icsc proseguirà con determinazione nel promuovere iniziative e progetti in linea con i più elevati standard internazionali, contribuendo alla crescita di un sistema economico e sociale più equo, inclusivo e sostenibile per le generazioni presenti e future.