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Sorpresa a Nairobi: Macron corre con Kipchoge, leggenda della maratona - Video

Il presidente francese si concede una 'pausa' sportiva durante l'Africa Forward Summit

Macron e Kipchoge - Afp
Macron e Kipchoge - Afp
11 maggio 2026 | 20.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Metti una corsetta, in Kenya, con il re della maratona Eliud Kipchoge. Un privilegio per pochi. Oggi, lunedì 11 maggio, la giornata è stata da ricordare per il presidente della Francia Emmanuel Macron, in visita istituzionale nel Paese africano nell'àmbito dell'Africa Forward Summit, vertice volto a ridefinire in maniera strategica i rapporti con il continente. Qui, Macron ha incontrato il leggendario maratoneta (oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e a Tokyo, nel 2021) approfittandone per fare due chiacchiere sul valore dello sport.

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Poi, Macron e il campione keniano - universalmente riconosciuto come ambasciatore dei grandi valori dello sport e della competizione - hanno continuato a discutere in strada, durante una rilassante corsa per le vie di Nairobi. Una passione, quella per il running, che accomuna i due. Curiosità: per l'occasione, il presidente francese ha scelto l'iconica divisa blu della Francia.

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