Il presidente francese si concede una 'pausa' sportiva durante l'Africa Forward Summit
Metti una corsetta, in Kenya, con il re della maratona Eliud Kipchoge. Un privilegio per pochi. Oggi, lunedì 11 maggio, la giornata è stata da ricordare per il presidente della Francia Emmanuel Macron, in visita istituzionale nel Paese africano nell'àmbito dell'Africa Forward Summit, vertice volto a ridefinire in maniera strategica i rapporti con il continente. Qui, Macron ha incontrato il leggendario maratoneta (oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e a Tokyo, nel 2021) approfittandone per fare due chiacchiere sul valore dello sport.
Poi, Macron e il campione keniano - universalmente riconosciuto come ambasciatore dei grandi valori dello sport e della competizione - hanno continuato a discutere in strada, durante una rilassante corsa per le vie di Nairobi. Una passione, quella per il running, che accomuna i due. Curiosità: per l'occasione, il presidente francese ha scelto l'iconica divisa blu della Francia.