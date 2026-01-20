circle x black
Maestrelli, il prossimo avversario è Djokovic. Ma lui non ci crede - Video

Il tennista azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera il secondo turno degli Australian Open

Francesco Maestrelli - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 02.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesco Maestrelli sta scrivendo la (sua) storia. Il tennista azzurro ha raggiunto per la prima volta in carriera il secondo turno degli Australian Open, riuscendo a eliminare il francese Atmane all'esordio, e ora si troverà di fronte Novak Djokovic, numero quattro del mondo. Maestrelli però, a differenza di molti colleghi, non ama guardare il tabellone, perciò, appena appresa la notizia, ha avuto una reazione a dir poco sorpresa, e un po' sconsolata.

"No... no dai", ha risposto, quasi senza parole ma accennando un sorriso, Maestrelli ai microfoni di Eurosport. "Non avevi letto il tabellone", gli chiede l'intervistatore, "non guardo mai il tabellone, ho sempre paura di mettermi un po' di pressione addosso. Magari vedo con chi gioco dopo... non bisogna mai fare proiezioni". Poi, ecco la presa di coscienza: "Novak Djokovic?", ha chiesto di nuovo sorridendo, "Vabbè...".

