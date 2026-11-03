circle x black
Cerca nel sito
 

Figc, Malagò ha depositato la sua candidatura per la presidenza

Il commissario ha depositato la documentazione presso la sede della Federazione

Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovanni Malagò ha depositato nel pomeriggio di oggi, martedì 3 novembre, presso la sede della Figc la propria candidatura a Presidente federale. A supporto della candidatura, si apprende dalla Figc, Malagò ha depositato una documentazione con il modello di presentazione della canditatura; il documento programmatico sulle attività della Figc per il quadriennio olimpico; undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei Delegati della Lega Calcio Serie A; la copia del tesseramento; la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti nè incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto Figc; la copia del Certificato del Casellario Giudiziale; la copia del Certificato dei Carichi Pendenti.

Tra i documenti presentati anche una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e incompatibilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza