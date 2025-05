“Ultima giunta, sono state prese decisioni all'unanimità. Ho ringraziato. Non c'è mai stata una unità così importante nel mondo dello sport. Anche se i presidenti hanno opinioni diverse mi auguro che ci si possa ricompattare ancora di più. Il nostro prestigio parla da solo. E lo fanno anche i nostri risultati. Lascio il Coni con grandi risultati e anche con diverse manifestazioni che rendono grande questo Paese”. Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa che ha seguito la sua ultima Giunta nazionale del Coni da presidente, svoltasi oggi a Roma.

Malagò ha poi dedicato un pensiero a Nino Benvenuti, spiegando come oggi si sia “cominciato con un minuto di raccoglimento per Benvenuti. Abbiamo fatto il nostro dovere con la camera ardente qui. E' stato un grande e con il suo percorso e i suoi match è entrato nella storia non solo dell'Italia ma dello sport in generale”.