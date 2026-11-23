Dodici gol in undici presenze, all'altezza della dodicesima giornata. Il poker firmato sul campo del Parma nel 5-1 giallorosso ha dato un'altra spallata alla classifica marcatori della Serie A 2026/27 e ha certificato il magico momento di forma di Donyell Malen, sempre più centrale nel progetto offensivo della Roma. Quattro reti in una singola partita, tutte su azione e senza bisogno di calci di rigore, per trasformare una trasferta insidiosa in un pomeriggio di festa. Un ritmo che spinge l'attaccante olandese in cima alla graduatoria dei bomber e racconta il suo devastante impatto sul campionato.

Il posto nella storia della Serie A e della Roma

Dodici gol dopo dodici turni è già un numero importante, e il confronto con i grandi marcatori della storia lo rende ancora più chiaro. Nella graduatoria dei goleador dopo 12 giornate dalla stagione 1929/30, Malen si colloca al dodicesimo posto, alle spalle di una serie di grandi bomber della storia del torneo: da Antonio Angelillo (20) e Felice Borel (17) fino al terzetto a 15 formato da Luca Toni, Giuseppe Meazza ed Enrique Guaita, passando per Ciro Immobile (14) e per i 13 centri di Silvio Piola e Gabriel Batistuta. Gonzalo Higuaín, nell'annata del record assoluto dei 36 gol, dopo 12 turni era fermo a 10 reti. Guardando alla sola storia della Roma, invece, prima di Malen nelle prime 12 giornate di campionato hanno segnato più gol soltanto Enrique Guaita (15 nel 1934/35) e Pedro Manfredini (15 nel 1960/61). In più, con 26 gol nell'anno solare 2026, l'olandese è il secondo giocatore giallorosso a superare quota 25 reti in un anno solare di Serie A dopo Manfredini, che ne fece 26 nel 1960.

La spinta della Roma di Gasperini

La crescita di Malen va di pari passo con l'impatto collettivo della Roma di Gian Piero Gasperini, capace di superare i 35 gol dopo 12 gare stagionali in Serie A: un traguardo che non si vedeva da 76 anni. In un sistema che muove palla in verticale e crea con continuità, l'attaccante ha trovato tempi d'inserimento e freddezza, chiudendo la trasferta di Parma con il pallone della partita e il sorriso di chi si sta prendendo la scena. Dopo il successo sul Parma, Gasperini ha rilanciato senza giri di parole sul potenziale del suo attaccante — arrivando a evocare il record dei 36 gol di Higuaín — e ha sottolineato come in Italia alla fine parlino i numeri, indicando solo Lautaro come possibile termine di paragone immediato e celebrando le qualità del giocatore.

I numeri di Malen

Gol: 12 (0 su rigore). Partite giocate: 11 (10 da titolare). Minuti in campo: 742. Assist: 2