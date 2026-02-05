circle x black
Milano Cortina, Mandostan protagonista a sorpresa? Lo Stato... che non esiste

Uno scherzo andato già in scena a Torino 2006 potrebbe animare anche i Giochi invernali 2026

Milano Cortina - Ipa/Fotogramma
Milano Cortina - Ipa/Fotogramma
05 febbraio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Mandostan alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Alla viglia della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, con alcune delle gare che sono già iniziate, c'è attesa per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione delle Olimpiadi, e le sorprese. Tra queste potrebbe esserci anche il Mandostan, piccolo Stato situato al confine tra Pakistan e Tagikistan che, in realtà, non esiste.

Si tratta di uno 'scherzo' che ha già animato i Giochi invernali di Torino 2006 e che si prepara a ripetersi anche a Milano Cortina 2026. Un gruppo di amici, con la passione dello sport, era riuscito a imbucarsi a feste ed eventi ufficiali riservate alle delegazioni delle varie Nazioni in gara, dichiarando, appunto, di essere emissari a vario titolo dello stato del Mandostan. A chi gli chiedesse in quale sport gareggiassero, rispondevano il freestyle.

Il Mandostan diventò rapidamente virale, diventando così 'reale' soprattutto su internet. Nel corso del tempo hanno creato anche una bandiera (una striscia verde diagonale all'interno di un riquardo giallo, con una stella rossa in alto a destra), delle magliette e altri gadget per esprimere il loro 'orgoglio nazionale'.

Il Mandostan sarà quindi protagonista anche a Milano Cortina? Negli scorsi mesi i ragazzi, desiderosi di replicare le imprese (non sportive) del 2006, si sono intrufolati a diversi eventi ufficiali e hanno creato una pagina Instagram, ora oscurata, assicurando che proveranno a 'imbucarsi' anche in questa nuova edizione dei Giochi. Un'intenzione certificata da un messaggio piuttosto esplicito: "Stay tuned", letteralemente "rimanete sintonizzati" o meglio "state pronti".

Tag
milano cortina milano cortina 2026 milano cortina mandostan mandostan
