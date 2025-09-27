circle x black
MotoGp, Marquez vince il Mondiale se: tutte le combinazioni

Il pilota spagnolo potrebbe vincere in Giappone il nono titolo della carriera

Marc Marquez - Afp
27 settembre 2025 | 10.03
Redazione Adnkronos
Marc Marquez potrebbe festeggiare nel Gp del Giappone il nono titolo della carriera, vincendo il Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ha chiuso secondo la gara Sprint di oggi, sabato 27 settembre, alle spalle del compagno di scuderia Pecco Bagnaia e riuscendo a incrementare così il suo vantaggio in testa alla classifica Piloti sul fratello Alex, l'unico che potrebbe sorpassarlo.

Il pilota della Ducati Gresini ha infatti chiuso la gara corta giapponese con un deludente decimo posto, lasciando altri 19 punti al fratello. Marquez ha così portato a 191 punti il suo margine con l'inseguitore, salendo a quota 521, mentre Alex è fermo a 330. Alla fine del Mondiale mancano ancora cinque weekend, ma tutto si potrebbe decidere a Motegi. A Marc basterà infatti non perdere più di sei punti da Alex, in quanto a parità di punteggio vincerebbe comunque in virtù del maggior numero di Gp vinti, 11 contro i 'soli' due del fratello.

Marquez vince il Mondiale se: tutte le combinazioni

Marquez si laureerebbe quindi campione se dovesse vincere o arrivare secondo nel Gp del Giappone, indipendentemente dal risultato del fratello. In caso di terzo posto invece Alex non dovrebbe vincere, mentre se arrivasse quarto dovrebbe sperare che non vada oltre il terzo posto. In ogni caso, al pilota Ducati basterà arrivare davanti al fratello, in qualunque posizione. Qui tutte le possibili combinazioni:

Vince il Gp Giappone o arriva secondo

Arriva davanti ad Alex, in qualsiasi posizione

Non chiude la gara ma il fratello non va oltre il decimo posto

Alex secondo, Marc terzo

Alex terzo, Marc sesto,

Alex quarto, Marc nono

Alex quinto, Marc 11esimo

Alex sesto, Marc 12esimo

Alex settimo, Marc 13esimo

Alex ottavo, Marc 14esimo

Alex nono, Marc 15esimo

