Caduta per Jorge Martin... dopo il trionfo. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota dell'Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe di MotoGp, superando all'ultima curva Pecco Bagnaia, secondo al traguardo, e prendendosi la prima vittoria stagionale, oltre che il primo posto della classifica Piloti a +1 su Marco Bezzecchi, caduto a tre giri dalla fine.

Una gioia incontenibile per Martin, campione del mondo due anni fa e reduce da un'annata complicatissima a causa degli infortuni, che dopo la bandiera a scacchi ha voluto festeggiare, come si vede spesso in MotoGp, impennando la sua Aprilia.

Peccato però che al momento di rimettere la ruota anteriore a terra, Martin abbia perso il controllo scivolando sull'asfalto di Austin e rischiando di far male a se e alla moto. Nessun danno per sua fortuna, ma il video è diventato rapidamente virale.