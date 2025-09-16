circle x black
Franzoso, la sorella di Matilde Lorenzi accusa: "Non parlate di fatalità o disgrazia"

Lucrezia, sorella della sciatrice scomparsa lo scorso ottobre, ha parlato della morte dell'azzurro in seguito a una caduta in allenamento

Matteo Franzoso e la storia di Lucrezia Lorenzi - Ipa/Fotogramma e Instagram
16 settembre 2025 | 09.50
Redazione Adnkronos
La sorella di Matilde Lorenzi 'accusa' dopo la morte di Matteo Franzoso. Lucrezia, sorella della sciatrice deceduta lo scorso ottobre, all'età di soli 19 anni, in seguito a una caduta in allenamento. La sua vicenda richiama molto quanto successo a Franzoso, sciatore azzurro scomparso dopo un grave incidente mentre si allenava in Cile, dove ha riportato un trauma cranico, e dopo due giorni di coma in una clinica di Santiago del Cile.

"È arrivato il momento di fermarsi. Le parole 'fatalità, disgrazia' non sono presenti nel vocabolario di un'atleta professionista", ha scritto Lucrezia Lorenzi in una storia Instagram, "non si può partire per andare a asciare e non tornare più a casa... Ciao Matte, salutami tanto la mia Mati".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
franzoso morte franzoso matteo franzoso lucrezia lorenzi matilde lorenzi
