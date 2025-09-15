circle x black
Matteo Franzoso, chi era l'azzurro dello sci morto in Cile

Avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre

Matteo Franzoso
Matteo Franzoso
15 settembre 2025 | 22.50
Redazione Adnkronos
Matteo Franzoso, azzurro di sci, è morto oggi all'età di 25 anni per le conseguenze di una terribile caduta negli allenamenti sulla pista di La Parva, in Cile. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni tra poche ore il 16 settembre, faceva parte del gruppo dei velocisti ed era nel pieno della carriera, arrivata ad risultati di rilievo internazionale da 5 anni.

A livello giovanile, Franzoso era stato quarto in discesa ai Campionati Mondiali junior di Narvik, nel 2020. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017, e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al superG del 29 novembre 2021 a Zinal, in Svizzera. Nella stessa stagione, Franzoso aveva fatto il suo esordio in Coppa del mondo, il 17 dicembre, nel superG della Val Gardena. Sono diciassette le sue presenze nel circuito maggiore (11 superG e 6 discese), nelle quali ha fatto registrare il 28/o posto nel superG di Cortina d’Ampezzo del 28 gennaio 2023 quale miglior risultato. Sempre nel 2023 aveva vinto il titolo italiano nella combinata. L’ultima partenza in Coppa risale alle gare norvegesi di Kvitfjell dello scorso marzo.

