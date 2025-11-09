circle x black
Filippine, arriva super tifone Fung-wong: quasi un milione di evacuati

Registrate raffiche di vento fino a 230 km/h. La corrente elettrica è stata interrotta in alcune parti del Paese

Residenti evacuati - (Afp)
09 novembre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
Un super tifone si sta avvicinando alle Filippine e quasi un milione di persone sono state evacuate. Fung-Wong, noto localmente come Uwan, sta portando venti molti forti e piogge torrenziali nel Paese, dove solo una settimana fa un altro tifone - Kalmaegi - ha provocato oltre 200 morti.

L'agenzia nazionale per i disastri ha dichiarato che oltre 900.000 persone sono state evacuate nelle province orientali, centrali e settentrionali lungo il percorso del tifone. La corrente elettrica è stata interrotta in alcune parti delle province orientali in previsione dell'arrivo del Fung-Wong.

Le autorità hanno invitato la popolazione a prepararsi e a seguire le avvertenze, implementando misure preventive per garantire la sicurezza.

Fung-Wong ha fatto registrare venti massimi di 185 chilometri orari e raffiche fino a 230 chilometri orari. In totale, 8,4 milioni di persone potrebbero essere colpite dal tifone. Le Filippine sono colpite da una media di circa 20 cicloni tropicali all'anno.

Il paese è ancora sotto choc dopo il super tifone Haiyan del novembre 2013, che uccise oltre 6.300 persone.

Il presidente Ferdinand Marcos Jr ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese giovedì scorso, misura che rimane in vigore.

