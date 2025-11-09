L'incidente tra due auto e un furgoncino. Altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui uno portato in codice rosso in ospedale

Uno scontro due auto e un furgoncino, avvenuto oggi domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo all'altezza di Stezzano, ha causato la morte di due persone. Altre quattro sono rimaste ferite. Lo scontro si è verificato poco dopo le 7 lungo la SS 470, al chilometro 13+100.

L'incidente, che, per cause ancora in corso di accertamento, è risultato fatale per due delle persone alla guida, mentre per una terza persona gravemente ferita è stato necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nonostante la presenza di numerose unità sanitarie, a causa della gravità della situazione anche i Vigili del Fuoco, intervenuti con sette unità operative e due mezzi attrezzati per questo tipo di intervento, si sono prodigati nel tentativo di rianimazione uno degli occupanti dei veicoli coinvolti.

Per consentire le complesse operazioni di soccorso, l'estrazione dei feriti e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico e i carabinieri stanno procedendo ai rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Secondo la stampa locale, a perdere la vita un ragazzo di 23 anni e un uomo di 62. Ferite quattro persone: un uomo di 64 anni, un ragazzo di 25 e due donne di 55 e 56 anni.